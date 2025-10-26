Talk to Papa Joe: Kinabuhi nako sa Afam

Dear Papa Joe,
Ako diay si Marga, 28 years old ug naa ko karon diri sa gawas sa nasod. Di lang nako isulti kon asa nga nasod to hide my identity kay mauwaw sad ko nga abi naa ko sa laing nasod, maayo akong kahimtang.
Ang akong problema kay kabahin sa akong afam nga maayo kaayo og batasan premiro pero karon nausab na ug sa akong tan-aw mogamitay sad ni siya og drugas kay nausab na gyud siya.
Maayo gani nga wa pa mi anak kay kon naa pa, luoy kaayo ang bata. Pero mao sad ni iyang selosan kay basin kuno kinsa kinsa lang nga lalaki akong kadulog kay di ko mamabdos kay feeling niya ako ang dunay diperensya kay siya may anak man sa lain. Mahadlok ko kay gisugdan nako niya pagdapat pero kon mahuwasan siya, mangayo ra man sad og pasaylo.
Masuko siya nga naa koy friends sa Filipino community basin mao kuno ni ang mogalgal nako nga palay-an siya. Unsa may ikatambag nimo ani akong problema?
MARGA
Marga,
Una sa tanan mas maayo sa siguro paminawon nimo siya, ayaw lang sa pagtubay niya, instead pakalmaha siya, assuring him nga di tinuod ang tanan, ug kon kalma siya, invite him sa marriage counselling kay naa baya na diha para ma-evaluate inyong relasyon ug matabangan mo basin tuod insecure lang siya.
I-involve nimo siya if naa kay Pinoy friends diha kay basin nagtuo siya gilibak siya labi na og dialect nato imong gamiton diha. Magkat-on mo nga mag ampo, unya pa check up mo sa doktor, kamo duha para matuldokan na kana iyang pagduda. Pero... kon di gyud madala, i-report dayon na sa kapulisan kay lisod na. Naa na’y mga panghitabo ana sa laing nasod sad nga gipatay sa afam iya asawa tungod sa selos. Be safe lang gyud.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)