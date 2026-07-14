Talk to Papa Joe: Kinsa nila?

Dear Papa Joe,
Tago-a lang ang akong identity please kay gawas nga uwaw, sensitibo ni nga problema. Dati ko nga GRO, kabalo akong ka live-in niini pero naundang na ko sa wa pa mi nagkaila. Ako siyang gisultihan sa akong kaagi og gidawat ko niya. Didto ko nipuyo sa ila. Ang wa nako damha nga ang iyang amahan kay kanhi nako kustomer sa bar nga akong gitrabahuan sauna. Nagpa-as if lang mi nga di kaila kay game ra man sad iyang papa, kay diay naay dautang plano. Kon wala ang mga tawo ug mamasahero akong pares kay ukoyon dayon ko sa iyang amahan. Ug dinhi na akong problema, kay nabuntis ko ron ug naglibog ko kinsa ang amahan sa akong gisabak. Paita bitaw sa akong nasudlan, nasayod ko wa koy ayo pagkababaye ug hinaot matambagan ko ninyo.
MISS
Miss,
Kon tinuod nga posible nga ang imong pares o ang iyang amahan ang amahan sa imong gisabak, dili kini problema nga masulbad pinaagi sa pagtago. Ang bakak mahimong makahatag ug temporaryong kalinaw, apan sa ulahi mas dako ang kasakit nga idulot niini, labi na sa inosenteng bata. Hunahunaa usab ang gibuhat sa amahan sa imong kapikas. Sayop kaayo ang iyang pagpahimulos sa imong kahuyang ug pagsulod sa inyong relasyon. Apan bisan pa niana, kinahanglan sab nimong dawaton ang imong bahin sa responsibilidad aron makasugod ka'g tinuod nga kausaban. Ang maayong buhaton nimo mao ang pagpahunong sa dili hustong relasyon. Kon matawo na ang bata, mahimo kang magpa-DNA test aron maseguro kon kinsa gayud ang amahan.
Papa Joe