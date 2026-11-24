Dear Papa Joe,
Ako diay si Alma, 40 anyos, bag-ong balik diri sa Cebu.
Magpatambag ko about sa ako’ng amahan nga himunal, dili mi suod.
Grabe gyud akong pagdumot niya kay maski dalaga ug ulitawo na akong mga igsuon kay paludhon gyud mi ato kon naa mi sayop, sama sa dugay mahugasan ang plato o wa namo matabangi si mama, akong mga igsuon mga lalaki kay mabunalan pud kay mouli si papa kada udto sa amo sauna kay duol ra man iyang trabahuan.
Masuko siya sa akong mga igsuon nga mga lalaki nga di matulog ug udto kay di kuno motubo, makatulog na lang sa hilak kaming manag igsuon kay sakit man ang bakos.
Ako ra gyud to giluom ang mga kasakit sa akong papa, mao dihang naka-graduate ko nitrabaho dayon ko sa Manila ug kadugayan naminyo, wa kayko mouli-uli sa amo.
Nakauli lang ko og ahat dihang nasakit si Papa, igo ra ta ko moduaw niya sa ospital, dihang iya kong giingnan nga love kayko niya ug gimingaw kaayo siya nako.
Pero need ko mopauli kay may pamilya ko, after 3 days namatay siya nga wa man lang nako panumbalinga ang katapusan niyang sulti nako, mao gamahay kayko hangtod karon, wa ko masayod unsaon pag-move on.
ALMA
Alma,
Ayaw kaayo basola ang imong kaugalingon. Nasakitan ka sa imong papa tungod sa iyang gibuhat kaninyo kaniadto ug normal ra nga lisod kalimtan ang mga kasakit nga imong nasinati. Apan hinumdomi nga ang iyang katapusa’ng mga pulong kanimo nagpakita nga gihigugma ka niya ug gimingaw siya nimo.
Pasayloa siya, dili tungod kay husto ang iyang pagpangulata kaninyo, kondili aron mahupay ang imong kaugalingong kasingkasing.
Dili na nimo mabalik ang kagahapon, apan mahimo nimong dawaton nga nahitabo kini ug magpadayon nga walay gidala nga kasuko.
Ang pagpasaylo dili paglimot sa kasakit, kondili pagbuhi sa kaugalingon gikan sa kasakit sa kagahapon.
Mas maayo nga hinumdoman nimo ang iyang katapusang pagpahayag sa gugma kaysa ang mga kasakit nga iyang nahatag kanimo.
Papa Joe