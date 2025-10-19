Talk to Papa Joe: Kontrahan

Dear Papa Joe,
Tawaga lang diay ko sa pangalan nga Rose, 38 anyos na ang pangidaron ug naa nagpuyo somewhere sa bukirang bahin sa Danao City. Sa online ra ko mobasa ug naaghat ko magpadala nimo sa akong problema.
Naa ko’y mga igsuon ba, puro ni mga laki ug ako ang kamanghoran. Lahi sad ni sila kay imbes ang manghod maoy panggaon, ako na man ang kontrahan.
Mga suyaon akong mga maguwang hilabi na nga niangat ko gamay sa among kahimtang kay nakabana ko og kugihan.
Mag maoy ni sila sa tindhan ug binastosan ko nga hambogera. Ok ra man nako ni tanan pero karon naa koy problema nga umaabot nga hadlok ko maabot nila.
Matod pa sa akong papa, akoy binlan niya sa iyang bahin sa yuta sa iyang mga ginikanan. Hadlok ko hasion na sad sa akong mga maguwang. Unsa may ikatambag nimo nako ani Paps, salamat.
rose
Rose,
Una sa tanan, daghang salamat sa imong tampo. Kabahin sa imong mga maguwang, puwede man na nimo isumbong sa inyong barangay, i-reklamo na didto para mabadlong ug kon di patuo, tinud-on nimo’g kiha og harrasment. Kabahin sa yuta, mas maayo mangayo ka og tambag sad sa inyong Punong Barangay basin maka-explain sab siya.
Puwede ka moduol og PAO if naa sa lungsod kay mosamot gyud ang problema ana og imo na taguon kay di na nimo masulbad kon ikaw ra kay di man na ma-last will kay wa man na mabahin pa sa heirs sa ginikanan sa imong papa hilabi na og may mga igsuon pa siya.
Kon ang imong papa ra nagsunod, maayo unta og nabalhin niya ang titulo. Mao pa konsulta gyud kay daghan ra ba nagbuno anang yuta.
Papa Joe
(Sa inyong tampo. ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)