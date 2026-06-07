Talk to Papa Joe: Kulit

Dear Papa Joe,
Tago-a lang ko sa alyas nga Mimi, five years na diay ko nga kasal Paps unya naay duha ka mga anak. Wala ra mi problema sa akong partner Paps, buotan ra kaayo siya.
Naa diay ko nagtrabaho sa among barangay Paps unya naay kulit gyud kaayo sige chat nako Paps, taga diri ra sad sa amoang lugar. Nagtrabaho sad siya sa barangay.
Naa sad siya’y uyab three months Paps, kaila ra sad ko kay taga diri ra man sad sa among dapit.
Sige gyud siya panguyab nako sa chat Paps, usahay sad mokalit lang og video call.
Ako siya giprangkahan nga dili puwede kay parehas mi naa’y mga partner. Love nako kaayo akong partner, dili nako kaya magbinuang niya. Peru kulit gyud kaayo siya Paps.
Wala nako ni-reply sa iyang mga chat Paps pero daghan gyud kaayo iyang messages.
Ako na lang seguro ni siya i-block Paps. Unsay akong buhaton Paps kon magkita mi in person? Motingog lang gihapon, murag walay nahitabo.
MIMI
Mimi,
Sakto ka, i-block na siya para di na siya mogara o prankahi in person nga kon di siya moundang kay itug-an nimo siya sa inyong opisyales sa barangay, gawas lang kon siya ang opisyal. Pero naa gihapon na siya kabutangan ana. Sultihi imong bana kay kon itagutago na nimo, basin ma-misinterpret sa imong bana o sa mga tawo nga nakauyon sad ka.
Immoral man na iyang gibuhat kay kabalo siya nga minyo mo, and kon di gyud madala, undang na lang diha para masalbar ka sa kahasol ana niya, kana kon di ka katug-an sa hingtungdan. I-screen shot na iyang mga text para naa kay ebindensya batok niya.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)