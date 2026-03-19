Talk to Papa Joe: Kung kanus-a pa...

Dear Papa Joe,
Nagpadala ko sa akong problema nimo ron ug nanghinaot nga matambagan ko nimo sa ako’ng gidala-dala nga suliran karon. Tawaga lang ko ug Faye. Sauna bag-o pa mi gaipon sa akong pares kay nag-antos gyud ko sa iyang kabadlungon, kana ganing murag ulitawo manglihuk-lihok.
Buwag uli mi atong panahona hangtod nga ako na lang gihangad tanan kon para ako siya maayo nuon. Niabot ang panahon nga nimabdos ko ug didto sa wa nako damha nausab ang tanan, kalit lang siya namaayo ug di na barkadista.
In fact, nakasulod siya og trabaho. Pero kon kanus-a siya nausab kalit sad niabot ang trahedya kay nadisgrasya siya sa motor ug nakabsan gyud sa kinabuhi.
Mao ni akong suliran nga di gyud nako madawat. Maypa badlungon na lang siya kay sa mamatay lang nga wala gani makauban mag-birthday among anak. Unsaon nako pag-move on? Tambagi ko.
FAYE
Faye,
Sa pag-move on… dili na pasabot nga kalimtan nimo siya. Dili na dali, ug dili na dali-dalion.
Sugdi lang sa pagdawat nga sakit gyud, hilak kon kinahanglan, i-feel tanan. Ayaw pugngi kay ang paghilak, dili na kahuyang, parte na sa pag-ayo. Hinay-hinay pud og tan-aw sa imong anak. Siya ang nabilin nga buhing rason sa inyong gugma. Bisan wala na ang iyang amahan, naa gihapon ang parte niya diha sa inyong anak. Didto nimo makita nga wala gyud siya totally nawala.
Ug usa pa, ayaw hunahunaa nga nag-inusara ka. Pangita og suporta sa pamilya, amigo, o bisan pinaagi sa pag-ampo. Kon kapoy na kaayo, pwede ra gyud ka mohunong kadali, pero ayaw lang gyud undangi ang pagpadayon.
Ang kamatayon dili nato makontrol, pero ang paagi sa pagpadayon, naa sa atoa. Dili karon, dili ugma, pero maabot ang adlaw nga makangisi ka balik, dili tungod kay nakalimot ka, kundi tungod kay nadala nimo ang gugma nga iyang gibilin. Padayon lang, Faye. Para nimo, ug para sa imong anak.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)