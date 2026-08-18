Talk to Papa Joe: Kural

Dear Papa Joe,
Usa ako ka babaye from North Cebu. Recently, akong iyaan nagkural sa iyang bahin, bali pito sila ka managsuon unya it has been equally divided na nila.
Ang kinamanghuran nila tua nagpuyo sa Bohol so iyaha nalang gibaligya iyang bahin sa akong iyaan. Ang balay sa akong mama kay napatung-an sa duha niya ka bahin. Karon kay nagkural siya, wa may problema kay iyaha man na.
Ang concern nako kay ang kadtong yuta nga iyang napalit gipakuralan pud niya ug sin. Ang problema sa akong mama kay ang sin pwerte gyud daw inita sugod alas 9 hangtod ma gabii na lang wala nay makalusot nga hangin, unya naay bata magsige purhisyo kay ang hinungaw sa init adto man padulong sa among balay.
Igka gabii silang tanan adto na matulog sa balay sa akong maguwang kay di gyud daw matabang ang kalimuot. Di pud maistoryahan akong iyaan kay basin masuko, unya pobre ra baya tawn mi way bawot akong mama. Wa man unta mi sala sa akong iyaan pero grabe walay kaluoy bisan na lang sa mga bata.
Karon Papa Joe, asa man mi modangop? Amo unta ipakuha kadtong sin aron mailisan bisag kahoy lang at least naay hangin makalusot. Tiguwang na akong mama basin unya mao ra ni rason atakihon simbako tungod sa heat stroke. Daghang salamat.
Ms.
Akong tambag nimo, ayaw ninyo ni atubanga pinaagi sa panaglalis kay basin samot lang mogubot ang sitwasyon. Una, istoryahi sila sa kalma nga paagi, mas maayo kon adunay respetadong tigulang, barangay official, o kapitan nga mahimong tigpataliwala.
Ipasabot lang nga wa ninyo gikuwestiyon ang ilang katungod sa ilang yuta, apan ang inyong concern kay ang sobra nga kainit makaapekto na sa kahimsog, labi na sa mga bata ug tigulang. Kon dili gyud sila maistoryahan, adto sa barangay ug pangayo og tabang sa mediation.
Dili kinahanglan nga dato o pobre ang usa ka partido, ang importante, patas ang paghusay ug protektado ang kahimsog ug kaluwasan sa tanan.
Papa Joe