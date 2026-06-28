Talk to Papa Joe: Kuwang nga kita

Dear Papa Joe,
Ako si Gail, taga Bohol. About ni sa akong live-in partner. Naa mi anak isa. Kaning akong bana managatay ni siya kay ilahang pamilya managatay. Tig kuyog siya sa panagat sa iyang papa. Iyang kita sa panagat dili gyud kaigo namo, mag-away pami tungod kay ang iyang ihatag nga kwarta naku P300 ra, usahay P100 ang pinakagamay.
Ang iyang kwarta iyang tagoan unya ang iyang gihatag naku maoy kuhaan sa pang-gasto unya among anak nag-eskwela na sa daycare. Bisyoso man sad ni siya, kada gabii molakaw moadto kuno siya sa iyang papa unya inig uli baho nag ilimnon. Hinuon, malibre mig sud-an kay magdala man siyag isda human sa pagpanagat. Dili na gani ko makapalit og bugas. Maayo na lang kay naa akong iyaan manghatag og bugas namo pero maikog ko. Naa mi sa akong iyaan ug uyoan unya mogamit pud mi sa kuryente ug tubig unya giingnan mi nga patabangon og bayad, unya unsaon namo pagbayad nga dili man makaigo ang kita sa akong bana. Giingnan mi nga palainon og puyo para makabaton mi og kaugalingong balay. Giingnan pud ko sa akong iyaan nga manarbaho og dili magsalig sa akong bana, kay sige mig away, para naa koy kaugalingong kwarta. Apan gusto naku dad-on akong anak kon motrabaho ko. Maong naglibog ko kay maglisod man gani mig palit og bugas, magbalay na hinuon. Kon akong suknaon akong bana igo ra siyang moingon nga gamay ra ilang nadawat sa balance unya makadungog pa kog daghang istorya. Usahay iya pa kong ingnon ako na lang kunoy managat unya siyay mobantay sa bata. Palihug tambagi ko.
GAIL
Gail,
In fairness, daghang mga mananagat sad nga maayo ang pagpuyo. Pero kung apilan og bisyo diha rang laay. Well, kung makakaplag ka ug trabaho nga mas dako og kita kay sa panagat, ibilin na sa imong bana ug kun makatigum-tigum naka, pag tinda-tinda mo og imong bana maoy pabantaya. I-encourage siya nga di mag bisyo. Kung napa kay ginikanan hangyoa makabantay ba, ug makabantay man gani ug way kausaban imong bana, aw di paman sad mo kasado, biya.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)