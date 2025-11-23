Talk to Papa Joe: Laayon

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangan nga Jobert, graduate ko sa college di lang nako i-disclose ang akong kurso.
Grabe kasuko sa akong mga ginikanan kay usa nako ka tuig wa pa ka trabaho. Sige man ko og apply pero inig dawat nako kay di na man sad ko ganahan mo report sa trabaho.
Ambot murag ganahan sa ko mobakasyon siguro kay pila sad ko ka tuig nagtungha.
Moingon akong papa nga tapulan lang gyud kuno ko og ganahan lang magpa-senyorito.
Pero ambot, wa man gyud ko ma-motivate. Mangayo ta ko og tambag nimo unsa’y akong buhaton para mogana balik sa life kay murag laay man. Salamat.
JOBERT
Jobert,
Motivation? Hunahunaa lang nga di ka magkabata ug di sa tanang panahon naa kay oportunidad.
Di sad seguro nga gusto mama nimo motrabaho ka para mobawos.
Naa pa’y lain ug basin matay-an ka ug mosamot ang ka way gana nimo motrabaho hilabi na sa balay naay gadget nga malingawan.
Concern sa imong mama siguro kay ang imong future kay paspas ang dagan sa panahon ug di baya sa tanang higayon makasuweldo ka og dako deretso. Usa sa motivation, love life...
Lisod gyud sad maka love life kon wa kay kwarta nga imo og igo gyud, samot na nga level up naka ug magka pamilya ka kay responsibilidad nana nimo nga mo-provide.
Again, di na para sa imong ginikanan ang concern, it’s about your future. Sayang makapasar ra ba ka sa interview.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)