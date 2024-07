Talk to Papa Joe: Likay para hapsay

Dear Papa Joe,

Ako diay si Jocelyn, 40 anyos, taga Mandaue City. Usa ko ka single mother kay napaangkan ko sa usa ka lalaki nga kalipay ray giapas.

Pagkasayud niya nga mabdos ko, wa na dayon siya nipakita nako. Nagdako ang bata nga wa siya, mo-college na lang wa gyud siya nagpakabana. Ako na lang nasayran pinaagi sa among kaila nga naa diay siya sa Dubai dugay na ug naa na sad siyay pamilya diri. Pero naa pa gyud siyay lain kuno didto matod pa sa among kaila.

Karong sunod buwan mouliay siya ug ni message siya nako nga iya kuno bisitahon ang bata ug nisugot ra ko kay wa may labot ang bata. Lately, sige na siya og chat nako nga ganahan ba daw ko mosuporta siya sa bata ug niingon ko o oi, pero unsa pagka kwanggol tawhana nga mosuporta kuno siya kon inig uli niya makighilawas ko. Naunsa siya? Abi man kay dalaga pa ko ing-anaon ko niya pag-estorya? Unsa may buhaton ko? Padayunon ko ba ang pagpakita niya sa among anak? Tambagi ko.

JOCELYN

Jocelyn,

Ang maayo siguro nga buhaton nimo mao nga ayaw og kuyog ug bonding-bonding kay basin madisgrasya na hinuon ka ana. Pero pwede man sad gud og di ka magpadala kay dako na baya na ang imong anak. Ayaw gyud pabiya kay siya man say purpose nga mag-bonding sila.

Laing paagi , adto ra mo sa inyong balay kay na simbako, mahulog ka og bati ana kon makit-an mo nga nagkuyog. Lahi baya og utok ang mga marites ron kay suportado na baya na og pictures. What if kasado siya? Mosamot ka samok ang imong kinabuhi.

Sa laing bahin, supha siya oi. Ingna nga obligasyon nimo na sa imong anak ug kon di siya, mabuhi ra mo kay pila na gani na ka tuig nga imong giamuma nga nag-inusara ang imong anak. Likay na lang gyud.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)