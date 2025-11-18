Talk to Papa Joe: Lisud idesisyon

Dear Papa Joe,
Ako diay si Magda, 19 ang edad ug may kaipon ug usa ka anak nga mag-1 year old pa. Gusto unta ko patambag ug unsay sakto’ng desisyon kay gusto ta ko moeskwela pero naa koy bata nga gibantayan. Gastuhan unta ko og balik ni mama kay akong pares gaeskwela pa sad ug vocational ug magdelihensya siya ug trabaho nga makatabang sa among kunsomo pero pwerting kuwanga.
Dili man sad pwede nga sa akong pares ibilin kay gatungha pa man sad siya. Di ko ganahan nga lain magbantay kay para nako ang inahan gyud ang mag-amoma sa anak. Pero kon maghunahuna ko sa future sa akong anak maguol ko mao ganahan ko makatapos. Unsa may angay nakong buhaton? Palihug tambagi ko.
MAGDA
Magda,
Kon bug-at gyud nimo ang kaugmaon sa imong anak, pwede man moeskwela ka og ibilin nimo sa imong mama ang bata, kasabot ko maguol ka malayo pero mas maguol ka nga di maayo ug kaugmaon ang bata kay kuwang mo sa pinansyal nga aspeto kay wa sad ta masayod sa dagan sa panrabaho sa imong pares kay nag-eskwela man kaha na gihapon. Kon di nimo kaya malayo sa bata, huwata na lang makahuman imong pares ug makatrabaho para daku-dako na ang bata kon mabiyaan man nimo.
Lisod daw no, pero kinahanglan gyud isakripisyo nato ang uban para makab-ot ang daghan. Ayaw lang sa pagdali, hunahunaa sa makadaghan hangtod makuha nimo ang saktong tubag.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)