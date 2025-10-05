Superbalita Cebu

Talk to Papa Joe: Lokayan

Talk to Papa Joe
Published on

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko og Peter, 30 years old ug ulitawo. Ang akong problema kay ka­bahin sa akong pagkata­wo.

Ang­kunon nako nga ma­kasala ko pero wa man ko mopasakit og tawo o mo­tunob og tawo. Ang ako lang kay nakasala ko para sa akong kaugalingon sa pag-abusar pinaagi sa druga.

Tungod sa akong pagka-adik kay nadakpan ko unya napriso, o napriso og taudtaod. Pero dihang nakagawas nako kay lahi na man og tinagdan ang mga tawo nako.

Mura man nuon ko og kriminal nga nakapatay nga manuyopay ra man ko. Kon moduol ko sa mga silingan nako kay molikay sila.

Usahay mohangyo ko nga mo-hitch ko sa among silingan kay balibaran ko. Mura bitaw ko og sanglahon hasta akong pamilya bugnaw kaayo og tinagdan nako.

Unsa may matambag nimo nako Paps?

PETER

Peter,

Naa gyu’y mga tawo nga judgemental kaayo sa mga ta­wo nga nasulod og prisohan.

Naa say di ganahan ma­kigkuyog nimo kay basin maaan sila nga adik sad. Mura’g kasagaran kay hadlok maangin.

Ako pa nimo pag-usab na gyud ug ipamatuod nimo nila nga sayop sila. Basin sad sa imong linihukan kay lahi na basin magtuo ang uban nga ma-trippan nimo sila.

Padayon lang kon nahisubay na ka sa saktong dalan ug kanang imong nasinati usa na sa makapapukaw unta nimo nga way maayong epekto ang pagkagumol sa druga.

Papa Joe

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoe­superb@gmail.com)

