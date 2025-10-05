Talk to Papa Joe: Lokayan

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Peter, 30 years old ug ulitawo. Ang akong problema kay kabahin sa akong pagkatawo.
Angkunon nako nga makasala ko pero wa man ko mopasakit og tawo o motunob og tawo. Ang ako lang kay nakasala ko para sa akong kaugalingon sa pag-abusar pinaagi sa druga.
Tungod sa akong pagka-adik kay nadakpan ko unya napriso, o napriso og taudtaod. Pero dihang nakagawas nako kay lahi na man og tinagdan ang mga tawo nako.
Mura man nuon ko og kriminal nga nakapatay nga manuyopay ra man ko. Kon moduol ko sa mga silingan nako kay molikay sila.
Usahay mohangyo ko nga mo-hitch ko sa among silingan kay balibaran ko. Mura bitaw ko og sanglahon hasta akong pamilya bugnaw kaayo og tinagdan nako.
Unsa may matambag nimo nako Paps?
PETER
Peter,
Naa gyu’y mga tawo nga judgemental kaayo sa mga tawo nga nasulod og prisohan.
Naa say di ganahan makigkuyog nimo kay basin maaan sila nga adik sad. Mura’g kasagaran kay hadlok maangin.
Ako pa nimo pag-usab na gyud ug ipamatuod nimo nila nga sayop sila. Basin sad sa imong linihukan kay lahi na basin magtuo ang uban nga ma-trippan nimo sila.
Padayon lang kon nahisubay na ka sa saktong dalan ug kanang imong nasinati usa na sa makapapukaw unta nimo nga way maayong epekto ang pagkagumol sa druga.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)