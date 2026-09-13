Talk to Papa Joe: Love your neighbors

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Merna, 30 plus na ang edad. Kining akong problema kay mahitungud sa among silingan. Work from home diay ko, unya kani sila kay kon mag-inom saba kaayo ug madisturbo akong trabaho kay dagko kaayo og tingog hilabi na mangatawa, mura’g sila’y tag iya sa tanang lugar sa amo. Ako nani sila gi-report sa barangay ug nihilom man sad sila. Wa na nako sila tinggi kay mga hawod kaayo sila sa akong pamati. Karon kay naa’y sunog sa amo, as in duol kaayo sa among balay, naatol nga wa akong bana, grabe na akong kakuyaw. Pero nanuol nako ang akong gipangreklamo ug nitabang og bubo og tubig sa among balay para di matapon sa amo ang kayo hangtod nga napugngan gyud dihang niabot ang bombero. Igo ra ko nga nagpasalamat nila og hilaw. Dayon hangtod karon, wala na ko motagad nila. Di ba lain akong treatment nila? Tambagi ko.
Merna,
Naay panultihon nga sa panahon sa emergency mas una pa motabang nimo imong mga silingan kaysa imong mga igsuon o paryente kay kasagaran nila naa sa lagyo. Kana kay nitabang sila nimo, meaning? wala sila magtukol o maglagot nimo, so angay nimo silang suklian sa maayong pagtagad. Ang mga sugo sa Ginoo kay tataw nga nag-ingon love your enemies ug love your neighbors. Sa imong sitwasyon, puwede ra nga kon makasamok, sila tarungon nimo pagbadlong ug kon mogara man gani, naa may balaod. Mas nindot matulog nga way kalagot kay wa ka masayod, ikaw ra’y nag-regor pero sila nagkatawa lang.
Papa Joe
( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)