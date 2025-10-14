Talk to Papa Joe: Lu-ib

Dear Papa Joe,
Magpatambag unta ko nimo. Ako diary si Arthur, 38-anyos, kanhi ofw.
Hinaot unta nga makakuha ko og tambag ninyo kay murag prisohunon nako aning kalakiha kay nakadagmal ko og babaye nga hapit pa gyud nako madunggabi kay nagluib nako.
Yes paps, naa koy ka-live-in sauna ug may anak na siya daan pero ako lang gihapon gidawat kay nahigugma ko niya.
Seaman ang amahan sa bata pero dugay na sila buwag.
Karon lumargahay na ko ato, so need na nako siyang biyaan sa among giabangan nga balay. Ako ang nag bayad sa abang ug konsumo nila sa bata.
Pero gi-message ko sa akong ate nga naay kairing-iring ang akong ka-live-in ug sa giabangan pa namo gipakatulog.
Mao ni schedule ko og emergency leave ug gitugotan ra man sab ko ug pag-abot gyud nako sa balay, gituyo gyud nako nga gabii ko niadto.
May yawe man ko, mao nga nakasulod gyud ko ug naabtan gyud nako silang duha nga naghilawas.
Dali nakasibat ang laki ug nakulatahan gyud nako ang babaye ug hapit gyud madunggabi.
Mao nga magpatambag ta ko unsay buhaton nako.
Arthur
Arthur,
Naa na man gyud na ug nahitabo man gyud, mao nga dawata na lang kay naa man gyud sa balaod nga dili to mao imong gibuhat labi na nga dili mo kasado.
Naa man may balaod nga VAWC maong dehado ka, samot na og nagngitngit pa imong panan-aw ug napatay pa gyud nimo.
Maluoy ko nimo samot na nga dili mo kasado. OFW baya ka, make sure nga dili ka samutan nila pinaagi og amicable settlement unya mangayo ug kuwarta nimo para di mokiha.
Naa man kaha kay abogado? He knows best.
Ang ako lang nimo mao nga dawata na lang ug lesson learn nga di gyud mosalig dayon.
Papa Joe
( sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)