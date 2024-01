Talk to Papa Joe: Maayo pa binla’g utang

Dear Papa Joe,

Tawga ko sa ngan nga Jun. Usa ako ka engineer ug may dako’ng pwesto sa government. Di lang nako isulti unsa nga department for privacy reason.

Ang akong problema ang akong kamaguwangang anak. Anak ni sa una nako’ng asawa pero buwag na mi legally.

Karon nakarelasyon ko ug nakaanak mi sa babaye. Karon gusto sa akong anak nga kuhaon na ang iyahang bahin ug tuod man akong gihatag niya ang uban nakong proper­ties ug gibinlan ang iyang manghod pero di siya mosugot kay siya kuno ang legal.

Buhi pa gani ko ing ana na siya kadawo. Unsa may buhaton ko para makasabot siya? Mura man og iyang hutdon nga mabahinan naman iyang mama sa among conjugal property. Tambagi ko

JUN

Jun,

Basin wa pa gyud makadawat ang imong anak sa nahitabo o ang imong kanhi asawa kay nakita nila nga mas mabulahan ang imong bag o kay maka generate pa ka og katigayunan nga wala sila.

Mas maayo siguro mokonsulta ka og abogado o magpabuhat ka og last will. Kay sa balaod, illegitimate child makadawat man og bahin pero wa man sad nimo gisulti kon kasado ka ba sa bag-o so kamo na sad ang may conjugal ana.

Mao nga consult gyud ka og abogado o ba kaha ibaligya na lang na nimo og i-trust fund nimo ang halin nga way properties makita ang imo’ng anak. Pero again naa ra na nimo. Just try to be fair sa attention ngadto sa imong mga anak. Mao nay blema gyud basta katigayunan mag-ilog. Maayo pa binlan og utang kay wa gyuy mag-ilog (hahaha). Daghang salamat.

PAPA JOE