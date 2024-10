Talk to Papa Joe: Maglahi

Dear Papa Joe,

Ang akong problema kabahin sa akong mga in-laws. Ako diay si alias Em-em ug 29 years old na ko. Kasado ko pero murag napugos lang kay nimabdos lagi ko sa akong bana nga three years younger sa akoa.

Unsaon nga nadala man gyud sa bul-og sa tentasyon. Karon niipon ra mi sa akong bana sa ila kay medyo dako ang ilang balay kauban sa pamilya sad sa iyang maguwang nga naay duha ka anak.

Kini akong bana naundang og eskwela tungod kay nagminyo man lagi ug karon nag-food rider lang or mag motor taxi.

Nabantayan nako nga naa ko sa ila lahi ra gyud ug tinagdan iyang pamilya nako ug mas pinangga sad nila ang mga anak sa ilang kamaguwangan kay sa among anak.

Unya sa kauwaw di lang ko mogawas sa kwarto ingnon sad ko nila maski atubangan sa akong bana nga senyorita daw ko mogawas lang og mokaon.

Ang-ang sir nga kun manglimpyo ko sa ila kay ila man ko ingnon nga ayaw na lang kay basin mangabuak na diha. Mao ni akong suliran karon ug hinaot imong matambagan. Salamat.

EM-EM

Em-em,

Wa sa plano nga kaminyuon mao nay resulta sa way blessing sa mga ginikanan kay wa sila kauyon sa sitwasyon nga naminyo ilang anak.

Maybe taas sila ug damgo alang sa imong bana ug naparaw lang tungod kay nagminyo mo or maybe naa pa gyuy something ana nga nagpahipi ngano wa ka mauyoni.

Ang solusyon ra gyud nga akong nakita mao nga molahi mo og puyo layo sa mga mata sa imong mga in-laws.

Mas maayo man gyud nga mopuyo ta og ato kay daghan ta og makat-unan ug basin pa sad sila makat-on ug kamingaw nimo.

Saboti na sa imong bana ug kung di siya mosugot suwayi sa og bakasyon sa inyo para di ka magguol diha.

Basta the best gyud maglahi.

Papa Joe

