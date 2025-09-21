Talk to Papa Joe: Makasohan ba?

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Roman, 28 anyos ug nagtrabaho diri sa Cebu isip usa ka construction worker.
Naa koy kapuyo pero ambot basin padung mi ani’g buwag kay natintal ko paps sa laing babaye ug kini sa iya pa gyung ig-agaw.
Kining ig-agaw sa akong kapuyo diri ni mag-istar sa amo, 16 anyos na ni siya. Ang akong asawa usa ka stay out nga katabang pero kasagran di na lang mouli kay lagi maka-save sa plite. Kining iyang ig-agaw kay sobra ka paraygon nako, abi gani nako inig-suon ra pero usa ka higayon niana, manguna naman siya og kay lagi laki ra ko natintal gyud ko ug naay nahitabo namo sa makadaghan hangtod nga nimabdos siya. Wa’y aso makumkom mao napugos ko sa pag-angkon nga ako ang amahan pero ang pamilya sa iyang ig-agaw kay desidido mopasaka og kasong rape kanako kay menor de edad man ang babaye. Mapasakaan diay ko og kaso nga siya may nag-una-una? Mapriso ba ko ani? Tambagi ko.
ROMAN
Roman,
Bay, naa gyud kay atubangon nga kaso ana kay minor man ang babaye maski moingon pa ka nga siya’y nag-una-una pero ikaw man ang maguwang ug sakto sa paminsar unta, maski pa og di minor ang babaye pero agi’g respitar sa inyong relasyon sa imong kapuyo, di unta nimo buhaton, mao nga niresulta na.
Pwede ka pakonsulta og abogado gyud o mosuway ka sa tambag sa PAO basin pa diay naa pa’y laing solusyon niana. Pangutan-a kon under ba na sa statutory rape nga kaso, makapiyansa ba ka o unsa.
Sayang lang kay naguba na inyong relasyon sa imong kapuyo. Leksyon ana, labi na sa uban nga di gyud mohamag dayon, kay kadiyot ra nang langita ug antosan na nimo sa dugayng panahon.
Papa Joe
