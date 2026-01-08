Talk to Papa Joe: Makigbalik

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Betty, 28 years old ug single mom. Nagkabuwag mi sa akong live-in partner sauna nga maoy amahan aning akong anak tungod kay babaero. Wa man sad siyay laing bisyo pero para nako mas maayo pa nagbisyo siya sama sa inom ug uban pa gawas sa pambabaye. Ambot uyon ba ang uban ani akong prinsipyo. Lain man gud, insulto kaayo nako nga lainlain lang babaye iyang gikarelasyon.
Mao to nakigbuwag ko niya. Sa tinuod lang love nako siya, dili siya lisod mahalon, mao seguro daghan madani niya. Karon gusto niyang makigbalik kay para sa among mga anak daw. Para nako dili nako, pero akong mga ginikanan gusto nila mag-uli mi para sa mga bata. Palihug tambagi ko.
BETTY
Betty,
Usahay atong isakripisyo ang atong personal nga gusto para sa ikaayo sa tanan. Kon nahigugma pa ka sa imong pares sauna unya napamatud-an nimo nga may kausaban gyud, kay ang tawo pwede man gyud mausab gikan sa bati ngadto sa maayo, kay naa man gani diha, gikan sa kamaayo mahimong bati. Advantage tuod na para sa inyong mga anak nga naay pamilya nga matawag.
Pero kon gana-gana lang ang style sa imong ex ug di gyud nimo masaligan kay naa baya moy women’s instinct, ayaw na lang. Pag-co-parenting na lang mo sa inyong mga anak kay di baya lalim masakitan ug mas maapektahan na nuon ang mga bata makakita ninyo magsige unya og away.
Papa Joe