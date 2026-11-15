Talk to Papa Joe: Makigbalik daw

Dear Papa Joe,
Ako diay si Aileen, minyo ko Paps. Kabahin ni sa akong bana, naa siya’y kaipon sa una unya naa pud sila’y anak duha ka buok. Niilayas ni Paps kay wala kaagwanta sa kapobrehon sa ilang sitwasyon. Minyo na to siya karon Paps. Bali 10 years ni sila nag-ipon sa akong bana sa una pero seven years na siyang kasal sa lain. Naa na sab mi anak karon sa akong bana Paps. Unya Paps ang ex sa akong banad nagplano mobalik sa iyaha. Unsa’y angay nako buhaton Paps.
Aileen,
Ayaw pagpadala sa kahadlok ug ayaw tugoti nga ang nangagi maoy magbuot sa inyong kaugmaon. Minyo na imong bana kanimo, busa responsibilidad na niya ang pagpanalipod sa inyong kaminyoon ug sa inyong anak. Kinahanglan nga klaro niyang ipakita kon kinsa ang iyang gipili ug asa siya mobarog. Dili nimo kinahanglan makigkompetensiya sa iyang kagahapon kay ikaw ang iyang asawa karon. Apan kinahanglan usab nga adunay respeto ug klarong limitasyon sa iyang kanhing kapuyo. Ayaw pakig-away sa babaye, hinuon pakig-estorya sa imong bana ug pangayua ang iyang baruganan. Hinumdomi, ang kaminyoon dili mahimong lig-on kon usa ra ang naningkamot. Ang importante, dili lang ang iyang mga saad kon dili ang iyang mga lihok. Ayaw kahadlok nga mawala ang tawo nga wala na magpakita nga gusto kang ampingan. Ang imong dignidad, kalinaw sa hunahuna ug kaugmaon sa imong anak ang angay nimong unahon.
Papa Joe
( Sa inyong tampo
ipadala lang sa
papajoesuperb@gmail.com)