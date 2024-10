Talk to Papa Joe: Malas sa gugma?

Dear Papa Joe,

Ako diay si Loida, 35 anyos ang panuigon nga taga Norte sa Cebu apan naa ko diri sa siyudad kay nisud ko og katabang. May anak ko sa kanhi nako kaipon nga duna na say pamilya sa Mindanao. Sa una, diri pa mi puyo sa iyang mama ug maayo man sila nako labi na sa ilang apo. Nihawa lang ko sa ila kay lain man kaayo nga mouli diri ako kanhi partner unya dad-on niya iyang pamilya ug magsige na lang noon sila away. Mao naka-decide ko mohawa ug wa gyud ni siya ka suporta sukad mi nihawa. Pero ang pinaka problema kay gusto sa akong mga tiya maminyo ko og afam. Naa silay gipailaila nako nga tiguwang, maayo man siya pero di gyud nako kaya. Karon gibungolan ko nila ug tamayon. Mao nga naa ko diri nagpa-maid, may gani ok ra sa akong amo nga naa diri akong anak. Sakto ba akong desisyon?

Loida

Loida,

Saludo ko nimo sa imong desisyon nga wa nimo buhatang instrumento ang afam paglabang sa kalisud. Hinu­on galantaw lang sigu­ro sa i­mong mga iyaan ug pamil­ya sa inyong kaugmaon, kana kon mao gyud. Apan, may prinsipyo ka mao nga gitubag sad sa labawong makagagahum nga hatagan ka og amo nga modawat ninyo. Itugyan gyud tanan sa Ginoo matag desisyon nga imong buhaton. Pada­yon lang sa pagpakaubos ug pagpaninguha kay magrasyahan ra gyud ang mga tawo nga buotan. Importante wa nimo pangawaya sila. Wala ta kabalo naa gyuy afam para nimo nga di lang ang paghaw-as ninyo ang rason kon di gugma.

Papa Joe

( Sa Inyong tampo i­padala lang sa papajoesuperb@gmail.com)