Talk to Papa Joe: Malu-ibon nga asawa

Dear Papa Joe,
Ako si Ramil, 37 anyos, taga-Carcar. Dugay nako tagasunod nimo pero wa ko masayod nga ako na sad diay magpatambag nimo ug unta mabasa nimo ni.
Nadiskubrihan nako nga ang akong asawa sige diay og chat sa lain nga lalaki. Pag-atubang nako niya, niangkon siya nga wala pa kuno’y nahitabo apan naa na siya’y pagbati sa lain. Sakit kaayo kay naa mi duha ka mga anak.
Gusto pa unta nako maluwas among pamilya, ang uban moingon nga buwagan ug kon mamugos ko nga kami mura ra kuno ko gapukpok og bato sa akong ulo, pero lisod na kaayo ko mosalig.
Unsay angay nakong buhaton?
RAMIL
Ramil,
Maayong adlaw nimo, ang pagsalig kon mabungkag, dili dali mauli.
Ayaw pagdali og desisyon tungod sa kasakit. Istoryahi ninyo ang tinuod nga hinungdan nganong nahitabo kini ug tan-awa kon pareho pa ba mong andam nga ayuhon ang inyong kaminyuon.
Kon tinuod ang paghinulsol sa imong asawa ug naa pa moy gugma ug respeto sa usag usa, adunay paglaum nga mabalik ang pagsalig pinaagi sa panahon, pagkamatinud-anon, ug paningkamot.
Apan kon padayon ang paglimbong, ayaw usab kalimot sa pagpanalipod sa imong kaugalingong dignidad ug sa kaayuhan sa inyong mga anak.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)