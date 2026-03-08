Talk to Papa Joe: Mamugos
Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangan nga Junjun nga taga Danao City. Ang akong problema ba kay kabahin sa kauban sa akong asawa sa trabaho sa Mitsumi.
Kaning lakiha kay nakamenos bitaw nako. Nasayod siya naay bana ang babaye mamugos gyud panguyab sa akong asawa. Abi man gamay ug usa ra ko ka construction worker kayakayahon lang.
Mabasahan gyud nako iyang mga text sa akong asawa, moingon ra akong asawa nga pasagdahi kay wa man sad niya patuli kuno. Pero di malikayan magselos ko kay unsa pa lang og madala akong asawa.
Di man sad moundang akong asawa sa trabaho kay lisod sad ron panahona, labi na nga naa nami anak mag-elementary.
Sa tinuod lang mahadlok baya ko kay tigas ang dating aning tawhana. Pero kon mahinaykan ko ni, di sad nuon siya magmahay. Unsa may angay nakong buhaton? Palihug tambagi ko.
JUNJUN
Junjun,
Una, ingna imong asawa nga likay na lang maski wa niya patuli kay ang pag-allow niya maka-message ang lalaki, makahatag og hope sa lalaki nga basin pwede.
Pwede sad nimong prangkahan sa message niya nga di na magsamoksamok ug imo gyud isulti nga ang bana ang ni-reply.
Kon padayon lang gihapon siya, i-save ang mga mensahe niya ug suway pangayo og tambag sa inyong barangay ug kon di mo pareho og barangay, ipatawag siya sa ilang barangay. Sure ko naay makaso ana ug mas maayo ma-rekord ninyo o ipa-blotter ba kay simbako naay mahitabo ninyo kay obsessed na siya sa imong asawa.
Pero ayaw kalimot ug paniid sa imong asawa, basin gamata ra sad ka og morning.
Papa Joe