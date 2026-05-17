Talk to Papa Joe: Mamugos

Dear Papa Joe,
Tawga lang ko sa pangalan nga Ms.J. Ang akong problema bahin sa akong ex, amahan sa akong mga anak. Seven years nami nga buwag pero karon bisag duha na ka babaye iyang gibuntisan ug naa na sad siya’y bag-ong uyab ron, sige gihapon siya’g samok sa akong kinabuhi.
No contact na man gyud me ever since apan dili siya gusto maminyo ko sa lain. Gusto gihapon niya mogamit nako ug mamugos.
Mahulog nga wa gyud siya’y respeto nako. Ang nakasamot, gamiton niya ang mga bata ug dauton ko niya didto nila.
Pleasa Papa Joe, tambangi ko ug salamat. More power.
MS. MJ
Ms. MJ,
Maayong buntag kanimo ug salamat sa imong pagsalig nga mosulat dinhi sa atoang programa. Kabalo ko nga dili lalim ang imong kahimtang karon.
Human sa pito ka mga tuig nga panagbulag, imbes malinawon na unta imong kinabuhi, sige gihapon ka niyang samukon ug kontrolon.
Mas sakit pa gyud kay apilon ang inyong mga anak aron madaot ka sa ilang panan-aw. Dili na gugma ang iyang gibuhat.
Ang tawag ana kay pagpaningkamot nga kontrolon gihapon ka bisan humana inyong relasyon.
Kon tinuod pa iyang respeto ug paghigugma kanimo isip inahan sa iyang mga anak, dili ka niya pasakitan, dili ka niya pugson, ug dili niya gamiton ang inyong mga anak para lang makab-ot iyang gusto.
Lastly, i-report na sa barangay ug kon gusto ka, kasohi og rape kay gipugos ka.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)