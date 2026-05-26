Talk to Papa Joe: Mangadap

Dear Papa Joe,
Tambagi tawon ko, tawaga lang ko ug Mildred, 40 na ang edad ug hangtod karon wala gihapon mi kaanak sa akong bana.
Karon ni-decide mi nga mangadap ug bata unya ni-suggest siya nga sa mga paryente na lang daw namo, karon naa mi gisultihan nga ig-agaw niya kinsay willing sa ilang kaliwat magpa-adopt og bata, so naay ni-volunteer. Sus karon nanunod ang uban, nganong di na man lang daw ang mga pag-umangkon buhion namo kay total dugo ra sa akong bana, kay hayahay kunong usa ka pag-umangkon.
Anak among gusto dili mamuhi, akong giingnan akong bana sa orphan na lang mi mangita.
Nangasuko bitaw iyang mga kadugo kay nganong sa lain nga naa may kadugo.
MILDRED
Mildred,
Para nako sakto ka kay mangigi na man ang uban. Usa pa basin di ginikanan ang makita sa bata ninyo kay makita ug mailhan man gyud niya ang tinuod niyang ginikanan kay manulti gyud ng mga paryente.
Nindot man sad og kadugo at least kaliwat gyud ba, pero sa sitwasyon sa side sa imong bana nga mag-igihay basin pa magkagubot. Basin kamo ang gibuhat nga instrumento nga makabaton intawon ug ginikanan ang mga less fortunate nga mga bata ug mahatagan og maayong future.
Saboti lang sa na ninyo sa imong bana basin naa pa mo makit-an sa inyong kaliwat, suwayi sa imong side.
Papa Joe
( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)