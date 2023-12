Talk to Papa Joe: Mangante

Dear Papa Joe,

Wa gyud diay maayong padulngan ang mangante. Ako diay si Bert, taga Mandaue City, 50 anyos na.

Usa ko ka sales specialist sa usa ka dako nga company diri sa Mandaue City. Unya kay nihinay man ang akong quota kay tungod sa pandemic, gi-pressure ko pag-ayo sa among bisor kay siya sad gi-pressure sa among manager ug manager sa tag-iya. Mura ko og nainsulto kay di sila kasabot nga nihit ang mga kliyente kay gikan pa pandemic ug na-timing nga naay nangabli lain nga kakompetensya sa among kompaniya nga ig-agaw ra sad sa tag-iya sa among kompaniya ug gikuha ko nga maoy mo-manage sa sales. Akong giingnan akong mga kauban nga tan-awa kon wa na ko diri, samot mokaut-ot sa sales.

So, after pipila ka mga buwan nako sa bag-o kay gusto man nila makuha nako ang akong mga client diha-diha dayon mao to nga nagka­tinubagay mi sa tag-iya ug iya hinuon kong giingnan nga undang.

Mao to ni-resign ko. Ug ka­ron wa na hinuon koy traba­ho. Di ba kaha lain nga ma­­nga­play ko balik sa kanhi na­­ko kompaniya? Tambagi ko.

BERT

Bert,

Mao nay giingon nga ne­ver burn bridges. Di maayo mangante kay wa ta masa­yod sa dagan sa panahon. Usahay kanang mosud na sa atong utok ang pride nga di malikayan makabilib ka sa imong kaugalingon nga kaya nato, maka-decide da­yon ta tungod kay naa nato ang abilidad. Hinuon di man sad na sayop kay imo man na pero nagdepende na sa sitwasyon.

Wa ka magtan-aw sa factors, basin sa imong edad ug daghan na ka kakompetensya sa imong field, mga butang sama ana. Sa imong imong pangutana pwede baka mo balik? Well, pwede ka mangaplay og balik pero depende ra nila kon dawaton ka og balik.

Papa Joe

