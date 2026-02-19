Talk to Papa Joe: Mangingilad

Dear Papa Joe,
Tawga lang ko ug Benjie. Magpatambag lang unta ko nimo kay naay classmate sa akong igsuon na bajie Papa Joe.
Sa una nagpuyo ni sila sa Barangay Naval sa Hilongos, Leyte unya karon namalhin na ni sila sa Baybay City, Leyte.
Pila ka semana kining bajiha ni-chat sa akong igsuon nga nangita daw siya ug kapikas sa pagpuyo. Ako pud nituo pud dayon ako siyang gi-friend request sa Facebook human nag-chat mi og nagkita sa personal.
Nagdala man siya ug tulo kabuok bata unya ako siyang gipangutana kon iya bang anak ang tulo mitubag pud siya nga dili apan kato rang isa maoy iyang anak. Karon nangayo siya nako og P500 kay ipalit daw niya og gatas sa bata ako dayon siyang gitagaan Papa Joe.
Karon kay ako man gi-stalk iyang Facebook account nakita nako sa iyang Facebook nga iya diay tong anak ang duha ka dagku-dagko na nga bata Papa Joe unya naa pa gyuy laki sa iyang tapad.
Nakita nako nga nag-kiss sila Papa Joe iya diay tong bana. Karon nasakitan gayud ko oy kay nihatag gud ko'g kwarta.
Mao ni akong patambagan Papa Joe kay naglibog ko sa akong kinabuhi nakahunahuna na gud kog hikog. Palihug tambagi ko.
BENJIE
Benjie,
Kini lang, unta to mas giuna nimo ang pag-stalk niya una ka nakipagkita, Ikaduha, nangutana ta ka niya pagkahuman nimo og stalk si kinsa tong lakiha ug nganong namakak siya, basin diay dugay na to nga mga picture unya wa lang ma-delete kay wa ba roy ikapang load para data, or basin nagka-chat mo sa free data. Usa pa libog og asa ka nasakitan, sa P500 o sa imong nadiskobrehan? Ibutang ta lang tinuod nagbinuang ra siya nimo, palabya na lang to kay Ginuo nay bahala niya ug nimo sa imong natabang. Ayaw dayon ug hunahuna og hikog kay naay solusyon tanan. Timan-i mahal ang mamatay karon, lungon, lubong ug mananabtan, samot na og di ka madayunan ug maospital pa ka. Luoy imong pamilya. Ampo sa Ginuo dong.
Papa Joe
