Talk to Papa Joe: MANGSUBMARINO

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa akong alyas nga Berto, member sa LGBTQ. Actually pangutana dala problema ni ako. Kabahin ni sa mga tawo nga kusog kaayo mosubmarino sa kustomer sa uban. Event host ko Papa Joe and I'm sure nga naa kay knowledge sa mga ing-ani. Naa ko suki, di lang nako isulti ang produkto nga ako ang matawag nga official host sa among grupo naa ko’y mga kauban nga mga host pud kay birds with the same feathers flock together man.
Karon naa koy nabantayan nga naa koy amigo nga mag-host sad pero bag-o pa ni-host sa usa sa akong suki nga wa man lang nananghid nako out of delicadeza man lang kay di man ko mopugong kon ang client di na nako. Pero makadungog na man lang ko nga mao di ako gikuha kay busy ko. Karon, laing suki na sad nako ang naadto niya ug nakita na lang nako sa FB niya nga nag-host siya sa akong suki na nga client ug higala pa gyud and later akong nahibaw-an nga ni ok daw ko kay busy sad ko sa laing gig. Galagot na gyud ko ani niya pero gapugong ko kay basin sad wa na ganahi nako akong mga suki pero at least man lang mosulti sad ni akong amigo nga siya na kay gigam baya na nato atong mga suki diba? Palihug tambagi ko.
Berto,
Kasabot ko nganong nasakitan ug nasuko ka. Dili lang man gud ni bahin sa pagkuha og hosting gig. Ang mas bug-at ani kay ang imong gibati nga mura’g wala gitahod ang inyong friendship ug ang relationship nga dugay na nimong gitukod sa imong mga suki. Pero Berto, naa koy usa ka butang nga gusto nakong ipahinungod nimo: ayaw dayon hunahunaa nga gisubmarino ka niya tungod kay siya ang nag-host. Posible nga ang client mismo ang nangita niya, posible pud nga siya mismo ang ni-offer. Dili nato mahibaw-an ang tinuod hangtod dili mo mag-estoryahanay. Ug sakto ka sa usa ka punto kon amigo nimo siya ug kabalo siya nga suki nimo ang client, mas maayo unta nga nananghid o nagpahibalo siya nimo, dili tungod kay iya kang pangayuan og permiso, kon dili tungod sa respeto ug delicadeza. Kon sige nimo na og pugong ang imong kasuko, basin moabot ang panahon nga mobuto na lang ka. Mas maayo pa nga istoryahan nimo siya nga kamo ra duha.
Papa Joe
( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)