Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Yana. Sa imoha ra gyud ko magpatambag ani ug sa atong mga kabarangay kay kahibawo ko kamo ang saktong tawo nga akong share-ran about ani. Sakto ba nga dili lang nako kuhaon ug godparent ang pares sa igsuon sa akong pares? Well, grateful ko sa part nga mokuyog siya namo sa akong baby kon naay importanteng lakaw when it comes sa akong anak. And sa kana nga situation sila ra mo-insist ana or akong ugangan ang moingon sa iyaha nga paubanon sa amoa. Ang akoa lang, grabe man gud kaayo siya manaot ba. To the point nga magsige na siya ug padungog-dungog and mang-recruit pa gyud ug laing tawo para mo-hate sa akoa. Wala koy gibuhat sa iyaha nga di maayo, ug sa akong kamaayo nila nahulog na nga gi disrespect ko.
Iyang pagtratar nausab and ma-feel gyud nako nga plastic na iyang tinagdan. So mao na Papa Joe, palihug tambagi ko.
YANA
Yana,
Sa akong tan-aw, wala kay obligasyon nga himuong godparent ang usa ka tawo tungod lang kay paryente siya sa imong kapikas o tungod kay maayo siya usahay sa imong anak.
Ang pagpili og godparent usa ka desisyon sa ginikanan nga angay ibase sa pagsalig, maayong relasyon, ug sa kinaiya sa tawo. Apan Yana, ayaw sab pagdesisyon tungod lamang sa kasuko o sa imong gibati karon.
Paningkamoti nga masulbad una ninyo ang inyong panagbangi. Kon dili gyud maayo ang iyang pagtagad nimo, pagbutang og limitasyon ug likayi ang panagbingkil. Dili kinahanglan nga suklian nimo ang iyang pagpangdaot pinaagi sa pagpangdaot sab kaniya. Hinumdomi, dili tanang tawo nga atong pakitaan og kaayo, mobalos sab og kaayo.
Usahay, ang labing maayong buhaton mao ang pagrespeto kanila apan pagbutang og distansiya. Ug ayaw kalimti, Yana, ang pagpili og godparent usa ka responsibilidad nga mahimo siyang maayong ehemplo ug giya sa imong anak samtang nagdako siya.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)