Talk to Papa Joe: Mangulata si misis

Dear Papa Joe,

Tagoa lang ko sa ngalan nga Rogelio. Aduna koy ka live in. Nine years na ming nag live in. Aduna mi duha ka anak. Sige mi og away aning akong ka live in kay sige siya og selos sa akoa mentras ako nanginabuhi. Hangtod niabot sa punto nga iyaha kong gikulata tungod sa iyang kalagot sa akoa ug grabeng selos.

Naka cheat ko aning akong ka live in og kaduha ka higayon tungod aning iyang pagpangulata sa akoa ug sa katapusan nga higayon akong gipili akong kabit nga ginganlan og Mary Ann. Kauban mi sa trabaho aning bayhana ug gikan pud ni siya sa panagbulag sa iyang uyab. Mao naka gusto ko aning bayhana kay buotan kaayo siya ug grabe siya makapangga ug atiman diri sa akoa nga wala nako masinati sa akong live in partner.

Naglibog ko karon kay nagkaistorya mi balik sa akong live-in partner ug niingon siya nga magbag-o na siya ug di na usbon ang iyang mga pagpangdagmal sa akoa basta mobalik ko niya ug kompletuhon namo og balik ang among pamilya. Apan kaning akong bag-ong uyab nga si Mary Ann nipasalig sa akoa nga iya kong higugmaon pag ayo ug panggaon kutob sa iyang kinabuhi. Ihatag niya ang tanan nga wala nako masinati sa akong live in partner before ug dili nako makakaon og pangdagmal gikan sa babaye.

Naglibog ko pag ayo kon kinsa ang akong pilion sa ilahang duha, ang akong ka live in ba nga andam magbag-o ug magsugod mi sa sugod kon mobalik ko sa iyaha o ang akong uyab nga love kaayo ko niya ug iyang gihatag ang tanan sa akoa aron ako magmalipayon. Happy man kaayo ko aning akong bag-ong uyab karon ug love kaayo nako siya. Hinaot matambagan ko nimo aning akong problema kay naglibog ko kon kinsa ang akong pilion aning duha ka mga babaye.

ROGELIO

Rogelio,

Technically, ulitawo ka so pwede ka kapili gyud og babaye nga gusto nimo nga minyu-an, pero naa kay mga anak nga imong obligasyon, dili lang sa kwarta pero sa panahon ug sa pagdako nila nga naay matawag nga pamilya. Kanang imong uyab karon happy pa mo kay naa man mo sa challenging stage pero kon kamo na magpuyo ana, di 100% nga di siya mausab.

Ingon ka kaduha ka ni cheat, meaning naa sad nimo ang problema kay di man ang pagpangita og lain ang sulosyon. Isip responsabling padre de pamilya andam ka ayuhon una. Ang pagkulata nimo sa imong kapuyo di matawag nga mao ang rason kay naa gyuy rason kon nganong makulatahan ka ug ang bati lang niya ang imong makita kay gusto nimo pabor sa imong side. Makulatahan ba kaha ka kon wa pa kay sayop sad? Kay kon mangulata pa siya daan, di ta mo kaanak og duha.

PAPA JOE

