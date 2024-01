Talk to Papa Joe: Mao diay i-block

Dear Papa Joe,

Ako diay si Rowela. Naa koy live in partner. Five years na mi. Naa koy duha ka mga anak pero sa una na nako nga kapuyo ug dagko na. Kahibawo ko nga love kaayo ko niya, mao usab ako ngadto niya. Pinangga kaayo ko niya. Inatiman kaayo ko niya. Mao sab ko ngadto niya.

Karon, nag work siya sa Manila. Sa wala pa siya nag one year sa Manila, niuli na siya sa amoa. Wala ra sad ko nag-untingkay sa iyang cellphone kay nisalig ko niya kay nagtuo ko nga dili siya makahimo og binuang nako tungod kay kabalo ko nga grabi iyang pagmahal diri nako.

Pagbalik na niya sa Manila, nagsugod na ang among away, uli. Siya permi mangita og bikil. Nagduda na ko, Papa Joe, nga naa siyay lain pero wala ra nako giseryuso tungod kay wala koy ebedinsya nga ako mismo nakakita. Tuod man, naka decide ko nga i-open ang iyang account kay dili na nako maagwanta ang pagduda. Sa diha-diha, daghan ko’g nakita nga lainlain nga mga babaye ang iyang ka chat.

Ang pinakasakit, naa siyay ka meet up ug mao lagi nakarelasyon niya. Bantog permi ko i-block sa FB once nga ma­ngita siya’g bikil. Nagkita sila ug naghotel. Sa ilang panagkita, nag-picture sila ug gi My Day sa akong partner.

Wala man ko kita sa pag My Day kay naka block ko ato nga time. Now, nakita na nako ang gusto nako nga makita. Pwerting sakita kay wa ko magdahum nga mao nay mabuhat niya.

Niuli siya’g kalit sa amoa tungod sa akong nakita ug nahadlok siya nga biyaan nako. Pero ako gihapon siya gipasaylo kay gusto pod nako nga mahimutang na ko. Di ko gusto’ng lain na sad nga lalaki. Problema nako, bisan okay na among panag-uban, di gyud ko makalimot sa ilang dagway sa dihang nag picture sila sa ilang pag meet up. Mokalit lang og tulo akong luha once makahinumdom ko sa iyang pagbinuang sa akoa.

ROWELA

Rowela,

Ang pagpasaylo kay maayo man ug balaan pero imong rason nga di na ka gusto og lain nga lalaki kay murag simang. Di man ka kinahanglan og laing lalaki kon gustuhon nimo. Nasayop ka og ka usa, sayop siguro pero kon imong sudlan mao gihapon, tinuyuan nana.

Well, naa na man na, nagbalik naman mo, di kalikayan sakitan gyud ka pero imo na man nang gidawat. Alerto lang gyud ka nga di na na niya mabuhat pa nimo pag-usab. Maningkamot ka para sa imong mga anak ugaling mausab niya ang sala.

PAPA JOE