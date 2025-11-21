Talk to Papa Joe: Mao na ba ni ang trend?

Dear Papa Joe,
Tago-a lang akong name please or tawaga lang ko og Mama. Usa ko ka ginikanan ug akong nabantayan sa akong anak nga hilig siya magbuhat ug mga content sa social media. College na diay ni siya ug usa ni siya ka mahuyang. Akong naproblemahan kay ma-down siya og naay mo-bash niya nga way angay unya modayon ug priso sa kuwarto. Usa sad sa iyang magul-an kon way mo-react sa iyang mga post. Ako siyang maymayan nga ok ra man gud na, kon gusto ka og kuwarta makahatag man mi nimo ana. Kay nakasabot ko nga mao ni ang trend karon nga makakuwarta sa online. Pero akong nabantayan nga gusto niyang mailhan. Unsa kahay approach nako sa akong anak. Ing-ani na ba gyud ang uso ron sa mga batan-on? Tambagi ko.
MAMA
Mama,
Lahi na gyud tinuod ang mga bag-ong tubo ron kay mao man say ilang nadak-an ang pag-usbong sa social media. Seguro am-aman lang nimo imong anak nga naa pay laing mga paagi nga mailhan ang iyang talent ug di kinahanglan nga sa kinabuhi mag-agad ka sa pagdawat sa mga tawo. Ang importante maka-express siya sa iyang talento ug mas maayo nga kamo mismo ang una nga mosuporta niya. Be organic, mangita mo ug pamaagi sa imong bana nga maka-quality time mo kauban ang inyong anak para naa siyay diversion ug mailaila niya ang tinud-anay nga meaning sa life. Kana karon mao na ang gitawag ug trend. Sunod generation lahi na sad ang uso. Mas maayo pa imo siya tudloan nga maduol sa atong Ginuo pinaagi sa pagsimba kuyog mong tanan. Usahay mahimong loner ug mangitag laing kalibutan atong anak kon kita mismo walay quality time nila, maski unsaon pa nato ug maymay.
Papa Joe
