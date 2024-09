Talk to Papa Joe: Maora'g itik

Dear Papa Joe,

Ako diay si Roger, 42 anyos na ang panuigon, ug minyo, taga Toledo city pero nia ko sa Cebu City nagtrabaho.

Ang akong suliran kay kabahin sa akong asawa nga uga na kaayo nako.

Busy kaayo siya sa iyang online business ug kon mauli man gani ko, maora na lang ko og wala, labi na inig abot sa kagabhion diin gusto na mangawras ang liyon sa karnero pero molikay siya.

Maorag way gana ug kon naa man gani mahitabo pinugos. Maora na lang ko og itik nga labok dayon unya human na dayon.

Wa man sad koy nakitang makaduda niya nga naay lain kay open man mi sa among mga social media account ug matod pa sa akong mama sila man say magkuyog permi maghatod sa tinda niya sa amo.

Usahay ako nay murag matintal nga mangunsomo na lang unta kay gutom na kaayo ang liyon pero di kaya sa akong konsensya. Unsa may angay buhaton nako? Please tambagi ko.

ROGER

Roger,

Kon wa gyud kay nakita nga makapaduda nimo ngadto niya, basin nakatulog lang ang iyang pagbati diha nimo tungod kay na-busy siya sa iyang negosyo nga maoy nakahatag og lingaw kaayo niya ug na taken for granted lang ang imong pagka bana, labi na og may pagkuwang siguro ka, sama sa pinansyal kay di man sad na mosulod og negosyo kon abunda pa sab mo.

Pangita og moves nga manumbalik ang iyang pagtan-aw nimo. Galmon sad nimo ang imong kaugalingon nga makapa interest sa imong asawa.

Basin lang ha? Pasagad na lang sad ka. Kinahanglan fresh sad ka sa atubangan niya, lambingon nimo siya para manumbalik ba.

Pero ang pinaka importante bitaw, Bro, mao ang pakig heart to heart talk niya.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)