Talk to Papa Joe: Marka bahala

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko og Agelica 30 years old ug minyo. Duna koy duha ka mga anak ug coming na ang ikatulo.

Sa sinugdanan sa among kaminyuon maayo man ang kahimtang kay maayo ang dagan sa negosyo bisan naa mi mga loan kay pang capital. Pero kampanti mi, naa mi gikuha nga balay in-house. Wa na ko motrabaho ato kay matod pa sa akong bana focus lang ko sa mga bata. Pero niabot gyud ang grabeng pagsuway pag pandemic diin super down ang among negosyo ug nabaligya na namo among sakyanan ug uban pa.

Hapit na mi ma-evict sa among balay ug naboryong na ang akong bana. To cut the story short, nabayran namo ang balay ug nagtuo siya gikan sa akong parents ang kwarta pero bayad kadto bugti sa one night stand namo sa akong boss nga dugay na kaayong naibog nako. Ang nakapait kay nagbunga kini. Mao kini ang akong suliran.

ANGELICA

Agelica,

Sayon sa uban siguro sa pagsulti nga daghang pamaagi pero di gyud ko mo blame nimo bisan sayop to. Sama ra na sa uban nga napugos pagbuhat og dautan aron masalbar ang tanan.

Mas maayo sultihan nimo ang imong bana sa tinuod ug kon ngano nga wa na kay kapilian pa nga pamaagi. Kon makasabot siya mas maayo ug kon dili, dawata unsa may laing pagsuway. Kay bisan unsaon nimo na og tago mogawas ang ebedensya ana ug luoy ang bata. Mao bitaw na nga di masulbad ang problema sa laing problema.

PAPA JOE

