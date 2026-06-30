Talk to Papa Joe: Maypaglaum pa

Dear Papa Joe,
Itago lang palihug akong tinuod nga ngan. Tawga lang ko ug Julios. Ang akong edad karon 38 na og ulitawo pa gihapon. Katong bata-bata pa ko sige ko og panarbaho kanang kontrata ra 6 months, pero ni-graduate ko og 2-year course sa college hangtod naabot ko aning edara 38. Ang akong problema kanang sige ka padungog-dungogan og istorya wala konoy ayo tiguwang na wala pa naminyo walay naabot sa kinabuhi.
Kon mamatay kuno mabaho ra kuno ko og ang nakapait kaugalingon pa nako nga ginikanan. Dauton ko nila sa ubang tawo kong unsay bati nako.
Buotan man unta ko way bisyo di sad himarkada, naa ra ko pirme sa amoa unya anaon ko inutil na kono ko dili na kuno ko kasulod og trabaho tungod sa akong edad mao nga masakitan ko.
Anaon pako og istorya maypa kuno maghikog ko. Mangayo ko og tambag nimo kong unsay angay nakong buhaton.
JULIOS
Julios,
Ayaw kawa sa paglaum, tan-aw ko di man kapahimus imong ginikanan nimo kay wa man kay naabot maong ing-anaon ka nila, kasabot ra ko ana. Pero kung ingnon kang paghikog, di nasad na maayo. Ako pa nimo palayo nalang usa ug pangita ug ginagmay nga trabaho, kung maningkamot sad ka, makakita raman sad ka. Ako wa sad ko kahuman, matud sad sa akong mga ginikanan nga wa sad koy ugma kung mag dj sa radio lang, pero akong gipamatud-an nila nga naa, naningkamot ko. Ako pa nimo ayaw kwentaha imong mga kuwang kung di ang mahimo pa nimo. Bata panang 38, ako late na sad ko nakaginhawa sa kinabuhi, mga 40 plus. samtang buhi, may pag-asa.
Papa Joe