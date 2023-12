Talk to Papa Joe: Meaning sa Pasko

Dear Papa Joe,

Ako diay si James, 30 plus na ang edad ug may ka live in ko for 5 years na. Kini’ng akong pares kay nagkabikil ni sila sa akong manghod sa una sa dihang nangipon pa mi ug niapil sad akong mama kay kini’ng akong pares di sad ni siya palupig. Siyempre love man nako mao nga naninguha ko makalain.

Wa kaabti og tuig, nag sorry na akong family niya ug gidawat man sad niya pero nasayud ko nga di kinasingkasing kay karong Pasko akong plano sa amo mag celebrate sila si Mama pero in a nice way. Niingon akong pares nga kami-kami lang sa kay nisaka na sad ang mga kaso sa ubo ug Covid. Basin matakdan ang among anak. Niuyon ko ug ni explain nilang mama. Pero kalit lang siya niingon nga mobisita iyang mga igsuon gikan sa province karong Pasko. Ako siyang gisumbalik ug giingnan na man hinuon ko niya nga nakaila siya sa iyang mga igsuon. Meaning ako wala nakaila sa akong pamil­ya. Mao ni akong problema kay nahiubos ko. Tambagi ko.

JAMES

James,

Kana no? Wa pa gyud na siya kapasaylo sa imong pamilya. Wa sad na siya katuhog sa meaning sa Pasko. Lisod man og iapil sad nimo iyang pamilya nga wa masayud sa hinungdan. Samtang may mga adlaw pa nga nahabilin, ingna siya nga iapil na lang sad imong side total usa ka adlaw ra na ug pamilya na nimo. Ayaw lang sa ingna imong side sa hinungdan para di mosamot. Kana sila maka feel ra sad na. Paghisgot kaha og kasal, basin gatuo na siya nga wa kay plano kay wa mauyoni sa imong side. Try lang gud, basin mausab pa iyang batasan.

PAPA JOE