Talk to Papa Joe: Mga bintahuso

Dear Papa Joe,
Tawaga diay ko ug Mildred, biyuda ug 60 kapin na ang edad. Kining akong problema dili ni kabahin sa gugma kung di sa kabilin.
Naa'y ancestral house akong bana ug tulo sila ka igsuon. Karon, sukad sauna wa gyud mi hatagi og luna ning balaya.
Unya under sad akong bana sa iyang mga igsuon mao nga sila ang nagpahimos. Namatay nalang akong bana ug iyang mga igsuon ang mga pag-umangkon gihapon nagpahimos.
Karon kay nasunog man ni kay sa kadaghan namuyo nag illegal tapping sa kuryente. Nihangyo mi nga magtukod og gamay nga balay para magamit sad sa akong mga anak.
Di man mi nila tagaan unya awayon ug bugawon man mi. Unsa may angay namong buhaton? Palihug tambagi ko.
MILDRED
Mildred,
Di gyud na malikayan nga naay mga hakog og yuta nga mga kadugo ug mga bintahuso. Kanang mga pag-umangkon sa imong bana liwat na sa ilang mga ginikanan.
Mga taslakan na maningkamot nga mga namuyo diha, di kamao mangita og kauswagan.
Mao kana ilang gisaligan. Pwede gyud ka magpatabang una sa barangay para magkabayloay mo didto ug rason unya kung di sila mosugot, suwayi ug duol sa PAO (Public Attorney’s Office) basin sa legal nga pamaagi makapangayo mo og tambag pero murag di man sila ka handle ana nga kaso nga civil, idea lang basin diay, pero need gyud mo og abogado ana kay naa man gyud nay katungod imong mga anak.
Sama sa katungod sad sa mga nahabilin sa mga igsuon sa imong bana. Kung wa ko masayop kay Judicial partition na. Basin pa diay naay motabang o kaila ninyo nga abogado nga makasabot sa inyong sitwasyon.
Papa Joe
