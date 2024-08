Talk to Papa Joe: Mga pagkuwang

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko og Juan, 45 anyos na ug may ka live in nga usa ka angkan ug may anak sad mi. Sa una, maayo man ang iyang tinagdan nako pero karon lahi na. Feeling nako nabuhi lang among relasyon tungod sa mga bata labi na sa akong anak. Di man gud maayo akong pangita ug daghan siya og gusto sa kinabuhi nga di nako mahatag labi na ang nindot nga kurso para sa iyang unang anak.

Karon, puro na lang panga­way, bisan gamay nga rason dak-on. Sa tinuod lang, nawad-an na sad ko og gugma sa iyaha apan di lang ko kabiya tungod sa akong anak. Paminaw nako mao ra ni kamatyan nako kon madugay ni. Palihug tambagi ko.

JUAN

Juan,

Mao nay nakalisud ana, Juan noh? Kay di man mo kasado, daghang factors ba. Inyong kalisod, ang wa pagpakasal ninyo, o ang walay gugma gyud.

Pwede man gud naa kay parte nga mabasol ka kon nganong naingana na pero kon tan-aw nimo wa kay nabuhat nga grabing salaud, di na gyud na maayo. Di sad ko makaingon nga biya-i sila kay basin sa kainit sa imong ulo ron sayop nasad nga desisyon. Pero kon wa na gyuy gugma, pwede ninyo istoryahan og tarong kay basin pa, usbon ko basin pa ma-realize ninyo ang inyong mga sayop o basin pa pareho inyong gusto nga bungkagon ang relasyon ug ang responsibilidad nalang sa bata ninyo ang inyong atimanon.

Basin tuod naa niya ang problema kay nganong wa man siya dayuna sa una niyang ka relasyon.

PAPA JOE