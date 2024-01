Talk to Papa Joe: Mosulti o di?

Dear Papa Joe,

Palihog tambagi ko. Ako diay si James, 35 years old ug single pa.

Actually, kaslunon na ko ron ug mao ni akong problema. Lately, sige na ko og ka­lipong ug kalit lang ko nga mo pass out. Ni-suggest akong amigo nga mopa check up ko pero wa gyud masa­yod akong uyab ani.

Sa dihang nagpa-check up ko, na-discover nga naa koy patol. Dako na kaayo og kausaban nako ug gani akong giingnan ako uyab nga di sa ko pakasal pero wa siya masayud sa rason. Gatuo gani siya nga may lain ko.

Mao ni ang akong suliran kay di ko gusto nga mag-antos siya nako sa future ug makaanak mi nga maliwat nako. Please tambagi ko.

JAMES

James,

Mas maayo hinuon nga imo siyang sultihan sa tinu­od para sa siya na mismo ang mo ang mo-decide kon ganahan pa ba siya mopakasal nimo o di kay sa magduda siya nimo ug masa­kitan lang siya sa rason nga di mao.

Anyway, kon siya mopadayon, tan-aw ko di man ing-ana ka dako ang problema kay sa teknolihiya sa science karon o medical, naa na may treatment. Ang importante mao ang pagsulti sa tinuod, to be fair di lang niya kon di sa imong kaugalingon sad.

Samtang may oras pa, ayaw usiki kay may tubag ang tanang mga problema nato.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)