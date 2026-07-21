Talk to Papa Joe: Mura na'g ulitawo

Dear Papa Joe,
Ako diay si Maryjane, taga Maria Rosario, Inabanga, Bohol. Nanghuwam lang ko cp sa manghod sa akong bana kay guba akoa. Akong problema bahin sa akong bana nga feeling kaayo ulitawo sukad nakamao na mogamit og cellphone. Sauna sige’g kasuko kon dugay matulog among anak nga puros ulitawo pero karon ungo na man kaayo sa cellphone unya akong nabantayan niya grabe na mangarte.
Dili na mosul-ob og dili polo shirt unya with gel pa sa buhok. One time grabe among away kay akong giilog iyang cp pero gi-delete niya iyang mga message. Mao ni gikagul-an nako kay kaliwat ra ba ni sila mga igsuon ug ig-agaw nga dili ilisan pero pun-an. Please tambagi ko.
MARYJANE
Maryjane,
Kon makita nimo nga kalit lang nausab ang imong bana ug murag adunay gitago, natural lang nga magsugod ka og pagduda. Apan dili pa kini ebidensya nga adunay laing babaye imong bana.
Ayaw una padala sa kasuko o sa imong kahadlok nga “dili ilisan apan pun-an lang.” Dili tanan parehas ug kinaiya bisan magkadugo pa. Kon magsalig ta sa hunahuna nga dautan na daan ang mahitabo, basin kita mismo ang makaguba sa nahibiling pagsalig.
Ug kon tinuod man nga naa siyay gitintal o sayop nga gibuhat, mas maayo nga ipaagi kini sa matinud-anong panag-istorya kaysa sige ka'g paniktik nga mosamot lang og kagubot ang inyong relasyon.
Ang kaminyuon dili maluwas pinaagi sa pag-ilog sa cellphone, kundili pinaagi sa pagbalik sa pagsalig, komunikasyon, ug paningkamot sa duha ka magtiayon. I-ampo ang imong bana, i-ampo sab ang imong kaugalingon nga hatagan ka og kaalam ug kalinaw sa pag-atubang niini.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)