Talk to Papa Joe: Murag kinsa

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Mildred, 27 years old, ug usa ka office clerk. Ang akong problema kay dili ko ganahan sa akong amo. Kana ganing ultimo sayop nga grammar sa report kay kuti kutihan kaayo, gusto niya perfect ang trabaho.
Feeling nako gibantayan niya akong sayop. Sige og sulti namo nga suwerte gani mi kay naa mi trabaho ug maka-cellphone cellphone pa. Ang uban daw tutok sa trabaho. Lami na kaayo tubagon ba nga dili na lang sige pamantay total gatrabaho man mi. Ma-report ba ni sa DOLE? Palihug tambagi ko.
Mildred
Mildred,
Dili man na angay ikalain nimo kay ang gibuhat sa imong boss kay trabaho sad na niya pag bantay nga dili mo magkasayop-sayop ug trabaho nimo mao ang pag-perfom og tarong. Kanang imong giingon nga ultimo grammar kurihian, natural ra gyud na because you are representing your company. Kon ang report nimo maoy idiretso niya og report ba ron sa labing mabaw, siya sad ang mabadlungan kay officer o manager o supervisor, walay basic nga sinuwatan? Ing-ana ba. Kon pwede ba nimo ireklamo sa DOLE? Naa ra gyud na nimo kay katungod nimo moreklamo if naay unfair labor act. Make sure lang nga inline tanan sa work ug dili personal nga rason nganong maglagot ka niya.
Papa Joe
