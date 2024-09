Talk to Papa Joe: Murag litrato na develop

Dear Papa Joe,

Nakapadala ko nimo ug problema sa imong programa pero ambot lang ug nabasa to nimo. Tagu-a lang ko sa pangan nga Sponge Bobby, 27 anyos na ang panuigon ug usa diay ko ka kolektor sa usa ka lending company. Bag-o lang ko gipares aning akong kauban karon kay bag-o pasad ni siya. Mura ba og agi og training nako pero since ako man ang kamao mag-motor mo angkas ni siya nako. Minyo na diay ni siya ug may usa ka anak, pareho ra mi ani niya ug edad ug baghu-ay palang ni siya nanganak. Premiro di pa kaayo ko attracted niya kay chubby ug tiyanon pa ato nga time. Wala man sad ko kita niya pagka dalaga pero lately nga nigamay siya wa na nako mapugngi nga maibog niya, kaibog dala nga gugma kay maayo kaayo siya nga pagka babaye ug mao ni ang naka palibog nako ron kung mosulti bako niya o dili, palihug tambagi ko.

Sponge Bobby

Sponge Bobby,

Natural raman gyud nga maibog ta labi na nga naa gyuy rason nga maibog ta labi na og ulitawo pa ta. Syempre kung minyo naka kabalo na gyud ka nga kanang imong giminyuan mao na gyud ug kung mangita pa ug lain meaning wa gyud diay ka mahigugma sa imong giminyuan. Karon kay minyo man na! What if mosulti ka nya di siya? Maguba na inyong samahan ana kay kabalo man siya nga may intensyon ka, o what if mouyon siya? So makasala siya? wa ta masayod asa kutob inyong relasyon nga minyong dako mana. Luoy ang iyang anak ana, pwede sab og luoy ka ug masakpan mo ug makabuhat iyang bana og bati nimo o ngadto sa babaye. Pangita og paagi dong nga di ka makaguba og pamilya, kanang mosulod ka og relasyon nga andam nimong duphan kay basin ibug-ibug lang na imo sa pagka karon.

Papa Joe