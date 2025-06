Talk to Papa Joe: Murag wala

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko sa Pangan nga Dennis 40 anyos na ang edad. Ngano kaha no nga kung si kinsa pa to di nimo kadugo o suod mao pa may mo appreciate nimo?

Kini man gud akong asawa, wa ko makasabot ug nahigugma ba gyud ni siya nako o napugos nalang kay may anak naman mi.

Tanan o halos tanan nakong binahatan negative siya ug remark. Ako kay mura ug jack of all trade ba sa mga tawo.

Maguba ilang sakyanan,makatabang ko ug ayo, sa guba na mga appliances maka tabang ko labi na di pa grabe ang guba.

Pero sa amo na gani kaugalingong butang kay kwestyunon ko niya. Kung imbitaron sad mi sa mismo akong mga kaila ug gatherings kuwang nalang di ko patingugon, naay kanta kanta maski may kaya ko nga mokanta kay choir ko sauna pero iya dayon kung supalpalon nga ayaw og kanta ug siya pay moingon sa mga amigo nako nga di ko mokanta. Murag makahiubos bitaw puro negative iya makita nako. Unsaon man ko ni?

Dennis

Dennis,

Batasan gyud siguro na niya, lisud na siguro na usbon. Ang imo lang siguro buhaton ana mao nga likay nalang ug di ka gusto maguba inyong pagpuyo, ikaw nalay adjust kay wa sad ta kabalo giunsa na siya pagpadako sa iyang mga ginikanan, basin ing ana sad iyang orientation nga negative mabantayan permi.

Kung nag-value ka sa inyong pagpuyo ikaw nalang gyud ang mo adjust. Ayaw nalng ug offer pa sa mga butang nga naka appreciate sa lain, basin too much familiarity ra siya nimo ug gi take for granted lang ka kay wa man nimo supalpala daan samtang sayo sayo pa.

Sama ra na sa atong nasud, mas na appreciate siya sa mga dayo, Pero kita? Murag wala lang. Ana gyud na ang life bay.

Papa Joe

