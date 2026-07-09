Talk to Papa Joe: Myday

Dear Papa Joe,
Ako diay si Yenyen, 38 years old. Dugay na gyud ko nga ganahan mopadala nimo sa akong problema. Insecure ko sa akong bana kay siya ang example sa tall, dark, and handsome. Proud kaayo ko sa akong bana, maayo mo-basketball ug daghang fans. Di gyud ko mapul-an niya nga i-myday nako maski pa og dagko na among mga anak. Kon sa Facebook lang kay ideal couple gyud mi, pirming sweet sa myday pero ang tinuod kay bali. Busy siya sa iyang mga barkada human sa work kay ball is life daw. Di gani siya mo-myday nako. Ako pa ang naninguha ug kayod para maka-extra income para mapalitan siya sa iyang mga luho sama sa sapatos ug data sa iyang motor. Ako ni gibuhat kay hadlok ko mapul-an siya nako. Mao ni ang nakapalibog nako kon love ba gyud ko niya, kay akong mga friend, sige ug sulti nga suwerte daw ko sa akong bana pero ang tinuod siya maoy suwerte nako.
YENYEN
Yenyen,
Una sa tanan, nindot kaayo nga proud ka sa imong bana. Klaro nga gihigugma nimo siya ug andam kang maningkamot aron malipay siya. Apan gusto nakong ipahinumdom nimo nga ang tinuod nga gugma dili kinahanglan paliton pinaagi sa mga sapatos, data, o sa kanunay nga paghatag sa iyang gusto.
Ang gugma dili kinahanglan bayran aron magpabilin. Sakit sad paminawon nga ikaw pirmi ang mo-post kaniya, apan siya halos dili man lang makahatag ug panahon o makapakita sa parehas nga pagpaningkamot. Dili sukod sa gugma ang myday o Facebook, pero importante nga sa tinuod nga kinabuhi, mabati nimo nga gipili, gitagad, ug gihatagan ka'g bili. Ayaw tugoti nga ang imong insecurity maoy magpadagan sa imong kaminyuon. Kon sige kang mangitag paagi aron dili siya mapul-an nimo, basin ikaw na hinuon ang mapul-an sa imong kaugalingong pagpangga sa uban samtang nalimtan na nimo ang imong kaugalingong bili. Ug usa pa, ayaw ikumpara ang inyong kaminyuon sa makita sa Facebook. Daghang "ideal couple" ang tan-awon sa social media, apan lahi ang ilang tinuod nga kahimtang. Ang importante dili kon unsay makita sa uban, kundili kon unsay inyong gibati sa sulod sa inyong panimalay.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)