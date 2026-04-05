Talk to Papa Joe: Nabanhaw

Dear Papa Joe,
Ako diay si Faye, 47 years old. Usa ako ka single mom kay ang amahan sa akong anak ni sumakabilang bahay. Pero dili mi kasado ug wa gyud ko kapangayo niya ug suporta kay nipuyo siya ug dugay didto sa Luzon.
Luzon akong gisulti kay wa man ko masayod asa gyud sila atong panahona. Karon lang nagparamdam siya nako. Kalit lang ka banhaw kay gusto kuno siya makigbalik nako matod pa sa akong paryente nga iyang giingnan.
Pero wala naman koy love niya ug usa pa kung makigbalik siya nako dala man niya iyang mga anak sa kanhi niya asawa.
Di ko ganahan pero akong anak nga professional na gusto niya mausa niya among pamilya. Unsa may buhaton ko?
FAYE
Faye,
Timbang timbangon gyud na nimo. Lisod man sad pugson nimo imong kaugalingon tungod lang sa gusto sa imong anak. Wala pa mo kabalo unsay epekto kung apilon pa gyud ug dala ang mga anak.
Well wa gyud tay kasiguradohan, pwede nindot ang epekto pwede sad dili. Ang pagtimbang-timbang dili lang sa usa ka bahin kung di bahin bahinon pa gyud nimo tanang sitwasyon nga pwede ug di pwede mahitabo.
Klaruhon nimo ug magbalik ba mo kay beneficial sa inyong kinabuhi, makatabang ba sila sa inyong panimuyo o basin magsalig kay professional na imong anak.
Well again ang pwede di lagi na mao pero maayo gyud managana. Gawas lang ug mopasalig imong anak nga duphan niya iyang gusto mahitabo.
Unya ampo sa Ginoo ug pangayo ug senyales ug giya.
Papa Joe
