Talk to Papa Joe: Nabutaan

Dear Papa Joe,
Magpatambag unta ko sa akong problema sa akong kuya. Ako diay si Mae ug ang akong problema kay kabahin sa akong maguwang nga lalaki pero pusong babaye. Di man sa ingon obligado siya kay puro na man mi naay trabaho, pero pobre baya among mga ginikanan ug maayo na lang unta og makapuno puno siya og budget sa amo pero wa na siyay ma-share kay mas giuna niya iyang luho, nose job, ug ang nakapasamot kay siya pay nagpaeskwela sa iyang uyab karon sa college ug pinalitan pa.
Amo siyang gisultihan nga gipanguwartahan lang siya sa laki pero iya tubag namo kay kon mohatag siya namo wa diay ba namo siya panguwartahi?
Mao ni nakapahiubos sa akong mga ginikanan niya ug karon wa na gyud siya mouli sa amo kay nag-board na sila sa iyang uyab as in ga-live-in sila.
Gimingaw na akong mama niya. Unsa may angay namong buhaton?
MAE
Mae,
Lisod kon ang gugma na ang moandar sa utok ug kasingkasing sa tawo. Sa nakita sa imong igsuon karon kay di bale mogasto siya pero iyang ikalipay.
Di man sad sa ingon di siya malipayon ninyo pero akong pasabot personal nga kalipay nga di mahatag ninyo niya.
Ayaw lang sad ninyo siya ikondena nga way ayo o angay kasilagan kay basin karon pa lang na siya nakasuway ug gugma kay gihatag seguro sa laki niya ang katagbawan. Mouli ra na sa inyo puhon, basin gatuo siya galagot kaayo mo niya. Mahibaw-an ra na ninyo, di man sad ta kasulti nga nanggamit ra ang laki kay siya ug imong igsuon ra nasayod. Basta i-ampo lang nga di lang siya binuangan ug pasakitan, basin mao ra nay mopabalik niya diha ninyo kay nakasabot mo niya.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)