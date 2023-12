Talk to Papa Joe: Nadala sa tama

Dear Papa Joe,

Tagoa lang ko sa name nga Rowena, 19 years old, taga Mabolo, Cebu City. Ambot gyud ning gugma kay nahigugma ko sa akong first degree cousin nga atbang ra sad puyo sa amo apan maguwang ni nako siya kay 25 naman ni siya.

Sukad nagkadalaga ko, nagkasuod sad mi ani niya kay lagi daghan og bugoy sa amo so, iya kong labanan ug kabalo ko nga inigsuon ang iyaha nako. Apan, lahi ang akong gibati niya. Nakig- chat mate ko niya gamit ang fake account. Nang-grab ra ko og pictures sa taga Malaysia. At least duol duol ra.

Ang tinuod di ko gwapa. Gani, akong gigamit nga pictures kay mas gwapa pa ko. chaarrr.

Apan nakig-chat siya ug sweet na gani mi. Gusto niya magkita mi apan nasayod ko nga dili pwede. Unsay may buhaton ko? Please tambagi ko.

ROWENA

Rowena,

Di man sad na bag-o no nga mahigugma ka sa i­mong ig-agaw. Daghan na nahita­bo ana ug naa gyuy mga sitwasyon nga ila gyud gipadayon against all odds.

Kon first degree mo, lisod kaayo nga gawas nga bawal sa balaud, sa mga mata sa moralists di gyud maayo. Hinuon sa mga pilosopo, moingon nga gikan man kaha ta ni Adan ug Eva, so managsuon tang tanan. Apan, dako kaayo na nga isyo, Day.

Mao nga samtang sayo pa, undangi na kay dangug ang tentasyon. Kadiyot na nga kalipay lang apan ang batikos ana mataudtauran gyud. Focus sa imong future labi na kon nag-eskwe­la pa ka. Basin pa diay makakaplag pa ka og lain in the future.

PAPA JOE

(Sa Inyong tampo ipa­dala lang sa papajoesuperb@gmail.com)