Talk to Papa Joe: Nagasto

Dear Papa Joe,
Tago-a lang sa name nga Monday. Makauuwaw pero need nako inyong tambag. Nagtrabaho ko sa usa ka dako nga tindahan ug ako ang gipiyalan sa tag-iya mangompra kay sweto na man ko asa paliton ang among itinda, ug ganahan sad ko kay naa man sad koy komisyon sa matag kompra nako kay dinagko man. Ang problema lang nako kay ako ra ang gatrabaho sa amo kay akong bana may lang ganahan motrabaho o di. Ang problema kay nakasugod ko ug gamit sa kuwarta nga igkukumpra, katunga ra akong komprahon unya ikonsumo nako ang katunga unya tapakan lang nako inig suweldo. Daghan na kay ko alibi sa akong amo kay gatuo siya nga kompleto akong gikompra pero nisumbong ang mga tindera nga wa na kuno mi stocks sa uban. Karon sige nako og absent kon naa akong amo kay mahadlok ko makasab-an. Pero plano nako ilisan ang nagasto nako karong suweldo pero di sad ma-full kay mawad-an gyud mi sad og pangunsumo. Kabalo ko sala ni pero mangayo lang gihapon ko ug tambag ninyo.
MONDAY
Monday,
Ang akong tambag nimo, ayaw na dugangi ang imong mga bakak pinaagi sa sige og absent ug paglikay sa imong amo. Nasayop ka, ug maayo nga nahibalo ka nga dili kini sakto. Apan dili pa ulahi ang tanan aron tul-iron ang imong sayop. Mas maayo nga magpakabana ka ug mosulti sa tinuod kaysa maghulat nga mas modako pa ang problema. Dawata ang imong responsibilidad ug hangyoa ang imong amo nga tugotan ka nga mobayad hinay-hinay sa nagasto nimo nga kuwarta. Ayaw pugsa nga bayran tanan dayon kon wala na moy ikabuhi, apan paghimo og klarong kasabutan ug tumanon kini.
Ug usa pa, kinahanglan nimo nga estoryahon ang imong bana. Dili mahimong ikaw ra kanunay ang maningkamot sa pagbuhi sa inyong pamilya samtang siya magbuot-buot lang kon ganahan motrabaho o dili. Ang kalisod dili rason aron gamiton ang kuwarta nga dili imoha. Hinumdomi, Monday, ang pagsalig lisod kaayong tukuron apan sayon ra kaayong mawala. Basin mawala ang imong trabaho, komisyon ug maayong relasyon sa imong amo tungod niini. Mas maayo nang maglisod ta sa pagkamatinud-anon kaysa magpadayon ta sa pagpuyo nga puno sa kahadlok tungod sa atong mga tinago. Ang sayop mahimong matul-id, basta adunay pag-angkon, pagbag-o ug tinuod nga paningkamot nga dili na kini usbon.
Papa Joe