Talk to Papa Joe: Nagdumot

Dear Papa Joe,
Ayaw lang i-mention akong name. Akong igsuon ni-chat sa iyang friend nga naa diay siyay kasuko nako since bata pa siya unya iyang friend gi-send nako ang screenshot. Pagbasa nako, nasakitan ko sa chat kay grabe diay iyang pagdumot nako kay sauna ako na sila latuson if makasala. Karon Papa Joe nawala akong amor sa ako igsuon, dili na ko ganahan makakita ug dili na sad ko ganahan mouli sa amoa nga naa siya kay og makakita ko sa iyang nawong, magbalik-balik sa akong hunahuna tong gi-chat sa iyang friend. Unya akong mama niingon nga ulion aron magkaestorya mi pero ako dili ug dili na gyud. Nawala na akong pagmahal sa ako igsuon, kalagot na lang gyud nabilin. Di ko ganahan magkita mi basin makaestorya ra ko'g sakit pero maluoy kos akong mama. Unsay akong saktong buhaton?
DAY
Day,
Ayaw pugsa imong kaugalingon nga makig-uli dayon sa imong igsuon kon sakit pa kaayo imong gibati. Hatagi una og panahon ang imong kaugalingon nga mokalma. Apan hinumdomi sab nga basin ang kasakit nga iyang gidala sukad pa sa pagkabata dugay na niyang gitago ug panahon na nga inyong atubangon ug estoryahan kana. Kon andam na ka, pakigsulti niya sa kalmado nga paagi. Paminawa ang iyang gibati ug dawata sab ang imong mga sayop kaniadto, kon aduna man. Dili sayon ang pagpasaylo, apan ayaw tugoti nga ang kasuko maoy magbuot sa inyong relasyon hangtod sa hangtod. Buhata kini dili tungod kay naluoy ka sa imong mama, kondili tungod kay gusto nimong mahupay ang inyong duha ka kasingkasing. Ang pagpasaylo dili pasabot nga kalimtan dayon ang nahitabo, kondili ang paghatag og higayon nga mamaayo ang samad sa nangagi.
PAPA JOE