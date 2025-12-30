Talk to Papa Joe: Nagkahupas

Dear Papa Joe,
Tagoa lang ko sa alyas nga Tailor, 28 years old ug usa na ka professional. Ang akong problema kay kabahin sa panaad sa akong uyab nga toa na sa laing nasod. Uyab mi since high school pa, buwag uli kay mga wala pa lagi mga buot. Hangtod nga nag-college na mi ug nagbalik ug nag-live in. Nakatrabaho na mi pero siya di pa kaayo dako ang suweldo. Mao nga ni-try siya ug apply sa middle east para daw sa among future. Two years ra iyang kontrata didto pero nagkaanam na man hinuon kabati among relasyon kay magsige na mi og away kay iya na man ko nga dudahan nga nagbinuang diri kay di man magkatagbo ang oras namo nga mag-chat. Mao ni akong patambagan kon angay ba pa nako'ng gukdon o huwaton ug i-fight among relasyon?
Tailor
Tailor,
Kon ako ikaw, move on nalang. Naa ra bay ingon nga thinkers are doers, basin siya ra ang nagbinuang. Kontinud-anay ka nga nahigugma niya, suwayi sad sa pagsabot basin naa sad kay sayop pero wa sad nimo isulti.
Basin kada tawag niya unya mamarayeg siya nimo pinaagi sa selos-selos mosakay sad ka dayon. Basin iya ra sad ka giparayegan og selos-selos kay naa gyuy tawo nga ing-ana labi na tagsa ra magkita unya suko sad ka. Basin ganahan sad siya ma-secure ug ma-acknowledge iyang kamingaw kay baya sad lalim malayo. Pero kon tan-aw nimo red flag na unya lahi ra gyud base sa imong instinct then i-finalize na. Papahuwaya na lang sa inyong relasyon kay kon kamo gyud kay kamo gyud.
Papa Joe