Talk to Papa Joe: Nagmahay kunohay

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko og Efren, 45 anyos na, usa ka seaman. Minyo ko, kasado apan nagkabuwag mi sa akong asawa 20 years ago human nabantayan niya ang kalisud sa among pagpuyo. Di sad ko ka blame niya kay anak man siya og dato ug may ranggo iyang papa sa gobyerno.

Niuban siya og laing lalaki ug wa ko kareklamo kay nahadlok ko sa iyang pamilya kay lagi pobre ko. Nagka anak gyud sila sa lalaki apan after five years, gibiyaan ra sa sad siya. So, pila ray sugilanon, nag-seaman ko ug pagkapundar nako, nagnegusyo ko og bugasan ug kaluoy sa Ginoo maayo na ang akong kahimtang. Apan wa gyud ko magminyo og lain o nakigrelasyon og seryuso kay nasayud ko minyo pa ko.

Karon nagplano na ko mag- pa-annul kay kaya na nako gastuhan. Apan, lately lang, nihangyo akong ex nga magbalik mi ug gihulga pa ko sa iyang parents nga makakuha og share akong ex. Mao ni akong problema ron ug tambagi ko.

EFREN

Efren,

Mas maayo para makampante ka, dangop na lang og abogado total may kaya na man ka. Apan sa ako lang maski di ko abogado, kon buwag lang mo ug wa siyay lain, pwede kaayo siya mangayo og bahin ana kay sud man sa kaminyuon na nimo naangkon. Conjugal property man na. Mao niingon ko nimo nga dangop og abogado kay nagbinuang man gud siya ug nagka anak sila. Ikaw sakto ang imong gibuhat kay wa ka makiglambigit og laing babaye. Nahipunta lang ka sa mga mapanghitas-on nga pamil­ya ug karon naa na ka sa taas, gusto na sila moambit.

PAPA JOE